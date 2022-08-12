6 ملايين درهم إيرادات «شعاع كابيتال» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة شعاع كابيتال، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت «شعاع» والشركات التابعة لها (المجموعة) صافي إيرادات تشغيلية بقيمة ستة ملايين درهم، مقارنة بـ24 مليون درهم في الربع الأول من العام، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات التداول.

وأفادت الشركة في بيان بأنها سجلت صافي خسارة عائد للمساهمين بواقع 170 مليون درهم في الربع الثاني 2022، مقارنة بصافي ربح بلغ ستة ملايين درهم في الربع الأول من العام نفسه.

وكان للمخصصات غير النقدية (حسب القيمة السوقية لصناديق شعاع المدارة، والنفقات المستحقة، والإهلاك السريع للأصول غير المادية) دور في تحقيق هذه النتائج.

كما سجلت «شعاع» في الربع الثاني مجموعة أخرى من الإيرادات المتكررة بواقع 64 مليون درهم عبر قطاعات أعمال المجموعة.