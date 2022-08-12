أرباح «دانة غاز» تقفز 82% خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2022

أعلنت شركة دانة غاز، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 82% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، ليصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول من 2021، بعد استثناء قيد مخصصات انخفاض قيمة الأصول الذي تم عكسه في النصف الأول من عام 2021.

وجاء نمو ربحية «دانة غاز»، خلال النصف الأول، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كردستان العراق.

وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 31% لتصل إلى 1.041 مليار درهم، مقارنة بـ792 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 16%.