بأسعار حصرية.. "دناتا للسفريات" توفر عطلات شاملة بالشراكة مع "كلوب ميد"

عززت "مجموعة دناتا للسفريات" شراكتها طويلة الأمد مع "كلوب ميد"، المزود الرائد عالمياً للعطلات الراقية والشاملة، مع زيادة الطلب على تجارب السفر من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت "دناتا" في بيان اليوم، بأن "دناتا لخدمات التمثيل"، تعد الموزع الحصري لـ"كلوب ميد" في المنطقة منذ عام 2013.

ومع تزايد الطلب على برامج العطلات الشاملة، بما في ذلك خطط الوجبات والأنشطة والرحلات الجوية والتنقلات، تعمل "دناتا" على إتاحة تجارب "كلوب ميد" في المنطقة بأسعار حصرية وبرامج مصممة خصيصاً تتضمن مجموعة من المنتجعات الجديدة لعام 2022.

وتواصل "كلوب ميد"، التي تشتهر بمنتجعات "صن Sun" و"سكي Ski" في مواقع مرغوبة وفريدة في جميع أنحاء العالم، افتتاح وإضافة مرافق جديدة سنوياً.

وتحظى برامجها الجبلية بشعبية في أوساط المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يبحثون عن عطلات في أحضان الطبيعة، بما في ذلك الإقامة في المنتجعات الجديدة بجبال الألب الفرنسية (لا روزيير) وكندا (كيبيك شارلفوا)، التي افتتحت في عام 2021.

وتوفر "كلوب ميد" خلال موسم العطلات الصيفي لمحبي الطبيعة وجولات الهواء الطلق ستة منتجعات في أوروبا مفتوحة حتى سبتمبر 2022.

وتتضمن الأنشطة المشي لمسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات واليوغا، ويمكن حجز البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال "دناتا للسفريات".

ومن المنتظر مع بداية موسم الشتاء 2022 - 2023، إطلاق منتجعات تزلج جديدة في "تاينز Tignes" و" فال ديزير Val d’Isère"، وهذا الأخير هو أول منتجعات "كلوب ميد" الجبلية الفاخرة.

وتتوافر تجارب "كلوب ميد" للحجز حصرياً من خلال "دناتا للسفريات" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل البرامج الإقامة في مجموعة منتجعاتها، والمأكولات والمشروبات طوال اليوم، ورعاية الأطفال والترفيه والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتنقلات والرحلات الجوية ذهاباً وإياباً.