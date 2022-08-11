خبراء يحددون عوامل تجذب المستثمرين لشراء عقارات في دبي

حدد عقاريون عدداً من العوامل التي تؤثر في قرار المستثمر عند شراء عقار، أبرزها الأمن والأمان، والقوانين التي تحمي المستثمر، إضافة إلى السعر وخطط الدفع، مشيرين إلى أن دبي توفر جميع العوامل التي تهم المستثمرين مع وجود خيارات عدة لشراء عقار في الإمارة. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن موقع العقار المراد شراؤه وإطلالاته وتشطيباته الداخلية، فضلاً عن رسوم الخدمات، تلعب دوراً مهماً في عملية الشراء والعائد الاستثماري من العقار.

الأمن والأمان

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة عوض قرقاش للعقارات، رعد رمضان، إن هناك عوامل عدة تؤثر في قرار المستثمر عند شراء عقار، أبرزها عامل الأمن والأمان، وقوانين حماية العقار والمحافظة على ملكيته، فضلاً عن القوانين المتعلقة بإقامة المستثمر، مشيراً إلى أن دبي توفر كل تلك العوامل، ما يجعلها قبلة للمستثمرين الراغبين في شراء عقار بالإمارة.

وأضاف رمضان، أن موقع العقار ومنطقة الاستثمار العقاري، تعدان أيضاً من العوامل المهمة التي تؤثر في قرار الشراء، مشيراً إلى أن البنية التحتية والموقع من حيث توافر الخدمات القريبة من العقار، إضافة إلى العائد الاستثماري من العقار تلعب دوراً مهماً في تحديد العقار المراد شراؤه.

السعر

من جهته، اتفق خبير التسويق والمبيعات في السوق العقارية بدبي، علاء مسعود، مع رمضان، في أن عامل الأمن والأمان من العوامل المهمة التي تؤثر في عملية شراء العقار، مؤكداً أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من الأمن والأمان.

وقال مسعود إن السعر وخطة الدفع وطرق السداد التي تختلف بين المطورين العقارين، تجعل المستثمر يفاضل بين عقار وآخر، مشيراً إلى توافر خيارات كثيرة في دبي، لاسيما في ما يتعلق بالأسعار وطرق الدفع.

وأضاف أن الموقع يلعب دوراً مهماً أيضاً في عملية الشراء، فضلاً عن رسوم الخدمات التي يحددها المطور. ولفت مسعود إلى أن التشطيبات الداخلية تؤثر أيضاً في قرار الشراء، معتبراً أنه يمكن تصنيفها آخر عامل مؤثر.

السكن

بدوره، قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن العوامل التي تؤثر في قرار الشراء في السوق العقارية متعددة، لكنه اعتبر أن أهمها الحاجة لوجود عقار مناسب للسكن، وهو ما يوفره المطورون العقاريون بمشروعاتهم في دبي.

وأضاف أن جودة الخدمات الصحية والتعليمية تعد من العوامل الرئيسة عند اتخاذ قرار شراء عقار في منطقةٍ ما، مشيراً إلى أن دبي ودولة الإمارات عموماً تتميز بأعلى مستوى من تلك الخدمات.

وأشار إلى القوانين التي تصب جميعها في مصلحة المستثمر والمصلحة العامة، والتي تؤثر في القرار الاستثماري.

الأمور المالية

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن أول العوامل التي تؤثر في قرار شراء العقار في دبي بجانب الأمن والأمان، يتمثل في الأمور المالية التي تشمل السعر، والقيمة على المال، إضافة إلى كلفة الشراء التي تتمثل في رسوم التسجيل، ورسوم الوسيط، والرسوم الأخرى مثل رسالة عدم الممانعة، فضلاً عن كلفة التملك، ما ينعكس على العوائد المالية.

وأضاف أن ثاني عامل يؤثر في قرار الشراء هو موقع العقار، ورؤية المشروع وهويته.

الإطلالات

وأوضح الوادية أن العامل الثالث، يتمثل في الإطلالات التي يوفرها العقار، حيث إن البعض يفضل الإطلالات المائية، فيما يفضل البعض الآخر إطلالات على ملاعب الغولف، بينما يفضل آخرون إطلالات على معالم سياحية معروفة أو عمرانية، مشيراً إلى أن دبي توفر مشروعات كثيرة تتميز بإطلالات مختلفة.

وذكر الوادية أن هناك عاملاً يؤثر أيضاً عند التفكير في شراء عقار، هو المساحات وتقسيم العقار الموجود، إضافة إلى التصميم الداخلي.

ولفت إلى عامل آخر مهم يتمثل في جودة العقار نفسه من حيث التشطيبات والمرافق، وجودة خدمة العملاء من المطور الرئيس.

قوانين منظمة

قال المستشار العقاري أحمد الدولة، إن هناك بعض العوامل التي تؤثر في قرار الشراء للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري، منها القوانين المنظمة لعملية الشراء.

ولفت الدولة، إلى أن كثرة الإعلانات والاتصالات العشوائية من بعض الوسطاء العقاريين أو من بعض المطورين، ربما تتسبب في إزعاج المستثمر، وتؤثر سلباً في قراره.