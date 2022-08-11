«أبوظبي الوطنية للتأمين» تحقق أرباحاً بـ 186.9 مليون درهم خلال 6 أشهر

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة صافي أرباحبلغ 186.9 مليون درهم، مقارنة بأرباح قدرها 248.7 مليون درهم، سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان أمس، إن «الشركة واصلت تحقيق نتائج مالية قوية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «مع دخولنا النصف الثاني من العام، فإننا متفائلون حيال توقعاتنا للمستقبل، حيث سنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، والإسهام في تحقيق طموحات حكومة دولة الإمارات».

وأوضح أن «الشركة حققت أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من حيث نمو الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.9%، ليبلغ 3.23 مليارات درهم».

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه على الرغم من الضغوط التي واجهتها أسعار بعض فروع التأمين مع عودة السلوك الاستهلاكي والحركة على الطرقات إلى طبيعتها، فإن معظم فروع التأمين حافظت على أدائها الإيجابي. وبيّن أنه نتيجة لذلك، بلغ صافي إيرادات الاكتتاب، خلال النصف الأول من العام، نحو 253.9 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 24.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو المتوازن بين مختلف فروع التأمين، وتأثرت إيرادات الاستثمار جرّاء تقلبات الأسواق ضمن العديد من فئات الأصول، مع انخفاض معظم الأصول الرئيسة المصنفة بنسب تراوح بين 10 و20% منذ بداية عام 2022.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس: «سنواصل التزامنا بدعم أولويات الأعمال الرئيسة، والعمل الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية عبر مبادراتنا المختلفة التي تشمل: التوطين، والصحة والرفاهية، والتغيّر المناخي، والمشاركة في مختلف المبادرات الاجتماعية».

• إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع 20.9%، ليبلغ 3.23 مليارات درهم في النصف الأول من 2022.