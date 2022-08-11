الإمارات والمملكة المتحدة تدعمان مشروع «استجابة الطوارئ» في السنغال بـ 540 مليون درهم

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، عن دعمهما المشترك، مشروعاً كبيراً في السنغال لتعزيز البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وبموجب مشروع «ريدكو السنغال»، سيتم توريد وبناء خدمات الطوارئ من مركبات مكافحة الحرائق ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وسيارات الإسعاف والمركبات الطبية وقوارب الإنقاذ ومقطورات المياه والرافعات مع شاحنات البضائع ومعدات السلامة الأخرى في السنغال.

وتبلغ قيمة المشروع الممول من بنك «ستاندرد تشارترد» 540 مليون درهم، بإقراض مباشر جزئي من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات. وسيتم دعم إعادة تأمين المشروع من طرف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات معاً، بموجب اتفاقية إعادة تأمين موقعة بين الوكالتين حيث تصل قيمة مساهمة الاتحاد لائتمان الصادرات 334 مليون درهم.

كما قدمت وكالتا ائتمان الصادرات للقرض، الذي حصلت عليه وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ضمانات توفّر الحماية للأطراف المقرضة، حيث سيتم توفير معدات خدمات الطوارئ من قبل شركة «نافكو»، وهي شركة إماراتية رائدة في إنتاج وتوريد منتجات مكافحة الحرائق وهندسة الحماية من الحرائق.

ويتماشى دعم التمويل التجاري لهذا المشروع مع أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات المصنوعة في الإمارات كجزء من مشروع 300 مليار، الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «العلاقة الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات والمملكة المتحدة مبنية على الرؤية المشتركة لكلا البلدين لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وتحرص دولة الإمارات على الانخراط في مثل هذه المشروعات المتميزة التي من شأنها أن تغيّر حياة مئات الآلاف من الأفراد».

وأضاف أن «الاتفاقية الجديدة هي جزء من التزام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الرئيسة مثل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية والبيئة والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يستند إلى إطار عمل فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيوفر أيضاً فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الإماراتية في مجال الاستدامة.

وقال وزير الصادرات البريطاني، مايك فرير، إن «المملكة المتحدة تلعب دوراً رائداً في ما يتعلق بتصدير معدات السلامة من الحرائق. وبموجب هذه الصفقة، ستندمج الخبرة البريطانية مع النشاط الاستباقي لدولة الإمارات لتوفير حماية أفضل للمجتمعات في الخارج، وإظهار كيف يمكن للمبادرات الحكومية المشتركة أن تساعد الشركات على تصدير أفضل منتجاتها وخدماتها».

الرؤية الاستراتيجية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني: «يعكس تعاوننا مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لدعم قطاع خدمات الطوارئ في السنغال، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات ورسالة القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم. ويفتح هذا النوع من الشراكة فرصاً عديدة للإمارات والمملكة المتحدة والسنغال لاستكشاف مشروعات مشتركة من شأنها مساعدة رواد الأعمال المحليين والمصدرين في الوصول إلى الأسواق الدولية مع تأمين مستحقاتهم.

وسيعزز وجود الشركات الإماراتية في الساحة العالمية مكانة الدولة كواحد من أكثر مراكز الأعمال ملاءمة للتجارة والأعمال».