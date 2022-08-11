24.2 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

واصلت مؤشرات الأسهم المحلية تحركاتها الصعودية في نهاية تعاملات أمس، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، ويصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الرابعة على التوالي. وأضافت الأسهم قرابة 24.24 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال جلسة أمس، موزعة على سوق أبوظبي المالي بنحو 24 مليار درهم، وسوق دبي المالي بنحو 237 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال التداولات، متجاوزة 1.77 مليار درهم، بحجم تداولات 450.08 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.43 ألف صفقة.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 3394 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 352 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 13 شركة، من أصل 32 شركة، تم تداولها خلال الجلسة، بينما انخفضت أسهم 13 أخرى، وبقيت ست على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8% عند 5.69 دراهم، وبتداولات تجاوزت 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم

«ديار للتطوير» بنسبة 0.8% عند 0.510 درهم، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم. فيما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% عند 5.97 دراهم، وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الخليج للملاحة» مرتفعاً بنسبة 2.3% عند 0.307 درهم، وبتداولات قاربت 115 مليون سهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.8%، عند مستوى 10239 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم. ومن أصل 51 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت أربع على ثبات.

وارتفع سهم «بروج» بنسبة 0.7% عند 3.08 دراهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم. وارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 2.2% عند 4.68 دراهم، وبتداولات تجاوزت 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أبوظبي للموانئ» بنسبة 2.5% عند 4.95 دراهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، فيما أقفل سهم «أبوظبي الأول» عند سعره السابق 20 درهماً.