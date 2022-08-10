طيران الإمارات تستثمر أكثر من ملياري دولار للارتقاء بتجربة العملاء

أعلنت طيران الإمارات عن استثمار أكثر من ملياري دولار أميركي لتعزيز تجربة عملائها على متن الطائرة، بما في ذلك تنفيذ برنامج ضخم ابتداء من عام 2022 لتحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات على الخدمات الأخرى في جميع المقصورات. ويأتي هذا الإعلان تحقيقاً لوعد علامة طيران الإمارات التجارية بـ"تميز دائم" لجميع منتجاتها وخدماتها.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "في الوقت الذي يخضع كثيرون لضغوط الصناعة بخفض التكاليف، فإن طيران الإمارات تمضي قدماً وتستثمر من أجل تقديم تجارب أفضل لعملائنا. لقد واصلنا خلال الجائحة إطلاق خدمات ومبادرات جديدة لضمان سفر عملائنا بثقة وسهولة، بما في ذلك إطلاق مبادرات رقمية لتحسين تجارب العملاء على الأرض. أما الآن، فنحن بصدد إطلاق سلسلة من البرامج المكثفة لنقل تجارب طيران الإمارات المتميّزة على متن الطائرة إلى مستوى أعلى".

وتشمل بعض أحدث مبادرات طيران الإمارات خيارات وجبات أفضل، وقائمة نباتية جديدة كلياً، وتجربة "سينما في الأجواء"، وترقية مقصورات الطائرات، وخيارات مستدامة، ونهجاً شاملاً في إدخال لمسات صغيرة تجعل من السفر تجربةً لا تُنسى.

ويمكن لركاب طيران الإمارات، اعتباراً من أغسطس الجاري، التطلع إلى:

إلهام جديد، قوائم جديدة: تضافرت جهود فريق الطهاة الحائز جوائز، وفريق تموين الطائرات العالمي ومجموعة متنوعة من الموردين، لتصميم وتقديم أفضل تجربة طعام فاخرة في الأجواء. وسوف يتوفر لركاب الدرجة الأولى على بعض خطوط طيران الإمارات قوائم جديدة، تضم أطباقًا مثل سمك السلمون المقلي مع صلصة الموكيكا وأرز الكريول، وصدر البط المشوي مع الزعتر البرتقالي، والبروكليني المطهو على البخار، وبطاطا فوندان. كما ستقدم قوائم جديدة لركاب درجتي الأعمال والسياحية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

خيارات نباتية جديدة: تم تنسيق قائمة الأطعمة النباتية الجديدة بعناية لتلبية الأعداد المتزايدة من العملاء الذين يتبعون هذا النهج. وسوف يستمتع النباتيون، أو أي راكب يرغب بوجبة نباتية لذيذة وصحية، بأطباق الذواقة المحضّرة يدوياً، مثل فطر كينج أويستر المحمص، وبرياني بنكهة الكاكايا، وشرائح الكرنب المزينة بالبرتقال المشوي. أما اختيارات الحلويات، فتشمل كعكة الكمأة بالشوكولاتة مع البندق والفستق ورقائق الذهب، وتورتة العنب الأخضر المزينة ببتلات الورد المسكرة، وكاسترد الفانيليا، وكومبوت التوت مع لآلئ اليوزو. وتتوفر الأطباق النباتية للطلب المسبق في جميع الدرجات.

تجربة الكافيار والمشروبات: عززت طيران الإمارات تجربة الدرجة الأولى، التي تعد معياراً لتميّز الخدمة. ويستمتع العملاء بكميات غير محدودة من الكافيار الفاخر في إطار خدمة "تناول الطعام عند الطلب"، مع شمبانيا دوم بيريغنون الفاخرة. وطيران الإمارات هي الناقلة الوحيدة التي لديها اتفاقية حصرية لتقديم هذه العلامة التجارية الشهيرة.

سينما في الأجواء: يمكن لعملاء الدرجة الأولى الاستمتاع بلحظات لا تُنسى أثناء مشاهدة الأفلام على متن الطائرة، وذلك بطلب وجبات السينما الخفيفة، والاختيار من بين 5000 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. وتشمل قائمة الوجبات الخفيفة كلاسيكيات مثل لفائف اللوبستر، والعصير مع شرائح الفاكهة، وبقول الإدامامي، والفشار المملح، ويمكن طلبها حسب الرغبة في أي وقت. ويتاح لجميع الركاب أيضاً إعداد التجربة الترفيهية قبل رحلاتهم، وذلك بالتصفح والاختيار المسبق للأفلام أو البرامج التلفزيونية على تطبيق طيران الإمارات، ثم مزامنتها مع النظام على الطائرة.

من المزرعة إلى الطبق، سلسلة توريد مستدامة: يتوفر لركاب طيران الإمارات المغادرين من دبي تناول خضروات طازجة مقطوفة من "بُستانكَ"، أكبر مزرعة رأسية في العالم والتي افتتحت حديثًا باستثمار 40 مليون دولار أميركي في مشروع مشترك من خلال "الإمارات لتموين الطائرات". وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في العمليات المستدامة وسلاسل التوريد، والبحث عن موردي أغذية محليين ومزارع حيثما أمكن ذلك لتقديم منتجات طازجة على الطائرات.

تدريب متخصص لأفراد طاقم الضيافة: دخلت طيران الإمارات في شراكة مع "إيكول هوتيلير دي لوزان Ecole hôtelière de Lausanne"، إحدى أفضل مدارس إدارة الضيافة في العالم، لصياغة استراتيجية الضيافة الخاصة بالناقلة وتشجيع تجارب ملهمة للعملاء. وباشر طاقم طيران الإمارات المشاركة في برامج تدريبية مكثفة تركز على تقديم الخدمة بركائزها الأربع: التميّز والتركيز والابتكار والشغف.

تطوير مقصورات جميع الدرجات: الاستثمار الأكثر أهمية هو تجديد شامل للتصاميم الداخلية لطائرات الأسطول، حيث سيجري تجهيزها بمقاعد جديدة أو معاد تنجيدها، وواجهات وأرضيات جديدة وميزات أخرى في جميع المقصورات. وعند اكتمال برنامج التحديث، سيضم أسطول طيران الإمارات ما مجموعه 120 طائرة مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، حيث تعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة في المنطقة التي توفر هذه الدرجة. ومن المقرر أن تدخل أولى الطائرات إلى مركز الإمارات الهندسي للتعديل التحديثي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تجري حالياً أعمال التخطيط والتجارب.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد طيران الإمارات أنها ستواصل إعلان المزيد حول منتجات وخدمات جديدة في المستقبل القريب.