الاستثمارات العقارية في عجمان تسجل معدلات تصاعدية وأرقاماً إيجابية

شهدت دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تسجيل 716 تصرفاً عقارياً خلال يوليو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 926 مليون درهم.

وقال المدير العام للدائرة، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن الاستثمارات العقارية في عجمان سجلت معدلات تصاعدية وأرقاما إيجابية تعكس قوة وصلابة القطاع العقاري في الامارة بالنظر إلى ما تتوافر عليه من مقومات وعوامل جذب متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين وتعزز ثقتهم في المناخ الاقتصادي بعجمان.

وأوضح المهيري، أن الشهر الماضي شهد تسجيل 95 عملية رهن بإجمالي 249 مليون درهم، حيث سُجلت أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بـ83 مليون درهم، فيما جاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه كل من«الزاهية» و«مصفوت 3».