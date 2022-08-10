1.39 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» في النصف الأول

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث سجلت الشركة نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام بنسبة 34%، لتصل إلى 1.39 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 13%، لتصل إلى 4.66 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن أرباح النصف الأول قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وصلت إلى 2.13 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي وبهامش قدره 45.7%، وذلك نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة الكلفة.

ويأتي استمرار نمو إيرادات «أدنوك للحفر» على أساس سنوي مدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجهود الشركة المتواصلة، لتمكين مجموعة «أدنوك» من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية.

كما حقق قطاع أعمال خدمات حقول النفط في الشركة كذلك مكاسب قوية على أساس سنوي.

وشهدت إيرادات الشركة نمواً خلال الربع الثاني، بواقع 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.45 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للحفر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «(أدنوك للحفر) استمرت في تحقيق نمو قوي خلال عام 2022، والوفاء بالتزامها بمواصلة التقدم والعمل على زيادة العائدات لمساهميها».

وأضاف أن «النتائج النصف سنوية المتميزة، والتنفيذ الناجح للخطط والأهداف الاستراتيجية، يعتبران دليلاً على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للإسهام في تحقيق هدف (أدنوك) بزيادة سعتها الإنتاجية، وكذلك هدف دولة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز». وتابع: «كجزء من سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، يسر مجلس الإدارة تأكيد أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم ستشهد زيادة بنسبة 5% بواقع 7.83 فلوس للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم».

أسطول «أدنوك للحفر»

يساعد برنامج توسيع أسطول «أدنوك للحفر» في دعم عمليات تطوير عدد متزايد من المشروعات العالمية المستوى في دولة الإمارات، حيث انعكس ذلك من خلال عدد من العقود التي حصلت عليها الشركة في الأسابيع الأخيرة.

وحصلت «أدنوك للحفر» في 27 يوليو الماضي على عقود بقيمة 7.34 مليارات درهم لوحدات الحفر البحرية وخدمات الحفر المتكاملة لتطوير مشروع امتياز «غشا» للغاز البحري التابع لـ«أدنوك».

وأكدت الشركة في الخامس من أغسطس الجاري حصولها على عقود بقيمة 12.5 مليار درهم إضافية لثماني منصّات حفر بحرية عالية المواصفات، لتوفير خدمات عمليات الحفر لـ«أدنوك البحرية».

• الشركة أعلنت عن زيادة توزيعات الأرباح المؤقتة بنسبة 5%، لتصل إلى 1.25 مليار درهم.