«الياه سات» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها خلال النصف الأول

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري محققة أعلى إيرادات في تاريخها.

وأفادت الشركة في بيان بأن الإيرادات زادت بنسبة 8.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم، مدعومة بنمو عُشري في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة، بينما زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 448 مليون درهم، مع تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 59.3%.

ونما صافي الأرباح إلى 167 مليون درهم بزيادة 50.7% على أساس سنوي، ما أسهم في تحقيق هامش صافي أرباح قوي بنسبة 22.1%.

وتجاوزت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليارات درهم، بما يعادل 5.2 أضعاف الإيرادات السنوية للسنة المالية 2021. وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يعزز قدرتها على الاستثمار في النمو، والحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح.

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2%، لتصل إلى 16.12 فلساً لكل سهم أو 393 مليون درهم، يتم دفعها على دفعتين متساويتين، ومن المتوقع أن تدفع في أكتوبر 2022 ومايو 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الياه سات»، مصبح الكعبي: «يسرنا أن نعلن عن تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة في النصف الأول من عام 2022، ونمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع نمو صافي الأرباح، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ما يؤكد قوة أعمالنا المدعومة بالإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها، والزخم الإيجابي في جميع القطاعات التشغيلية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، علي الهاشمي، إن «المجموعة حققت نتائج استثنائية، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخها في النصف الأول من عام 2022، ما يعكس ثقافتنا القائمة على الأداء المتميز لتوفير الإمكانات المبتكرة وتنمية الأعمال 2021».