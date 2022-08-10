تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

ارتفع سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 1.1% مغلقاً عند مستوى 3385 نقطة، وبتداولات 340 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2%، عند مستوى 10157 نقطة، وبتداولات 1.5 مليار درهم، ليصل إجمالي التداولات في السوقين إلى 1.84 مليار درهم.

وتفصيلاً، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 1.1% عند مستوى 3385 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون درهم.

وشهدت جلسة أمس، ارتفاعاً جماعياً للأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 20 شركة على ارتفاع من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم ثلاث شركات، وبقيت ست على ثبات.

وأقفل سهم «ديار للتطوير» مرتفعاً بنسبة 3.3% عند 0.506 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الإتحاد العقارية» بنسبة 0.4% عند 0.242 درهم، وبتداولات تجاوزت ثمانية ملايين سهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.4% عند 5.98 دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.8% عند 1.74 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم. وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 2.4% عند 5.59 دراهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

كما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس مرتفعاً بنسبة 0.2%، عند مستوى 10157 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم. ومن أصل 52 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت ست على ثبات.

وأقفل سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 0.9% عند 20 درهماً، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم.

وارتفع سهم «بروج» بنسبة 2.3% عند 3.06 دراهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم. وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً، مرتفعاً بنسبة 3.5% عند 2.10 درهم، وبتداولات قاربت 68 مليون سهم.