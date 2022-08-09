مذكرة تفاهم تعزّز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم.

واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية.

وتتضمن المذكرة الموقعة، إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج.

وتحدد المذكرة، أيضاً، دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات، فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية، وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار.

وعلى هامش التوقيع على المذكرة، قال مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالناصر الشعالي، إن «تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسة لدولة الإمارات، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين، وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن «مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات والدول الأخرى، كما ستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير، لتزدهر في الأسواق الخارجية».

• «الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات.