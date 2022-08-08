أفضل مجمعات الفلل الفاخرة للشراء والاستئجار في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، أفضل مجمعات الفلل الفاخرة في دبي ومرافقها التي تلبي مختلف احتياجات السكان الأساسية.

وأشار التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مجمع تلال الإمارات، يُعد من أفضل مجمعات الفلل الفاخرة بدبي، إذ يقدم نمط حياة فاخراً لساكنيه.

ووفقاً للتقرير، فإن نمط الحياة الفاخر، جعل أسعار الفلل في المنطقة مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنة ببقية مجمعات الفلل في الإمارة، حيث يبلغ المتوسط لإيجارات الفلل في «تلال الإمارات» نحو 1.908 مليون درهم سنوياً، فيما يصل المعدل العام لشراء فيلا في المنطقة إلى 52.209 مليون درهم.

وذكر التقرير، أن مجمع فلل «سغنتشر نخلة جميرا» يتمتع بموقع مميز في نخلة جميرا في دبي.

ويُعد المتوسط العام لاستئجار وشراء الشقق في المجمع مرتفعاً، بحسب التقرير، إذ يبلغ معدل الإيجارات نحو 1.876 مليون درهم سنوياً، فيما يصل متوسط سعر الشراء إلى 48.911 مليون درهم.

ولفت التقرير، إلى مجمع «دستركت ون» في مدينة محمد بن راشد بدبي، الذي يضم فللاً فاخرة بنيت باستخدام أحدث التكنولوجيا.

وينخفض متوسط أسعار الفلل في «دستركت ون» مقارنة مع «تلال الإمارات» وفلل «سغنتشر نخلة جميرا»، حيث يبلغ المتوسط العام للإيجارات في المجمع 1.409 مليون درهم، فيما يبلغ متوسط سعر الشراء 21.169 مليون درهم وبعائد استثماري يصل إلى 7.31%. كما يُعد «بولو هومز» مجمع فلل فخمة في دبي يضم 71 فيلا فاخرة تقع بجوار نادي دبي للبولو والفروسية.

وبحسب التقرير، يبلغ المتوسط العام لأسعار إيجارات الفلل في المجمع نحو 1.073 مليون درهم سنوياً، فيما يصل المعدل العام لأسعار الشراء 16.721 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن عائد الاستثمار لفلل المجمع يبلغ 6.65%.

وذكر التقرير، أن مجمع «دبي هيلز فيو»، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في «دبي هيلز إستيت»، يضم فللاً فخمة.

وبين التقرير، أن المتوسط العام لأسعار شراء الفلل في «دبي هيلز فيو»، يبلغ نحو 38.243 مليون درهم.

وتتضمن القائمة، أيضاً مجمع «جزيرة جميرا باي» الذي يقع في منطقة جميرا.

ويبلغ المتوسط العام لأسعار شراء الفلل في المجمع نحو 25.316 مليون درهم، إذ يعتمد السعر على مساحة العقار.

ويأتي مجمع «ذا نست»، الذي يقع غرب منطقة البراري ضمن أفضل مجمعات الفلل الفاخرة.

ويبلغ المتوسط العام لأسعار الفلل في المجمع نحو 7.911 ملايين درهم، حيث تتوافر خيارات شراء فلل أربع غرف مقابل 4.829 ملايين درهم.