1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 376 مبايعة بقيمة 897.38 مليون درهم، منها 78 مبايعة للأراضي بقيمة 295.34 مليون درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 602.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 704.22 مليون درهم منها 30 رهونات أراضي بقيمة 477.59 مليون درهم و92 رهونات فلل وشقق بقيمة 226.63 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 366 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 100 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 23.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 5 مليون درهم.