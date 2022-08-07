أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، التي ستتولى مهام تعزيز وتحسين مساهمة قطاع الأصول الرقمية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وإمارة دبي، في خطوة هادفة لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو الشركات الرقمية في دبي.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن مهام مجموعة الأعمال الجديدة، تشمل التعريف والترويج بقطاع الأصول الرقمية في دبي، وتحسين الشفافية من خلال توفير البيانات وأبحاث السوق المتخصصة، فضلا عن دعم مصالح الشركات الرقمية ورعاية التعاون العابر للحدود في المجالات الرقمية الاستراتيجية.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، إن تأسيس مجموعة العمل الجديدة يواكب محاور استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

وأضاف أن مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية ستوفر منصة مثالية للشركات لتوحيد جهودها ومناقشة تحديات القطاع وتعزيز تنافسيته وجودة خدماته ومبادراته، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي في دبي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

ولفت العلماء، إلى أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل الذي تقوم عليه ركائز مسيرة التنمية، ومجموعة عمل دبي للأصول الرقمية ستكون مرجعاً مهماً لتوفير أبحاث السوق الاستراتيجية ذات العلاقة بالأصول الرقمية لكل المعنيين من شركات القطاع الخاص وصناع القرار والجهات الحكومية المختصة.

من جهته، قال رئيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، جورانج ديساي: «إننا نرى فرصة حقيقية لتحويل دبي ودولة الإمارات إلى مركزٍ إقليمي للأصول الرقمية، ولذلك فإن من المهم العمل على تأسيس جسور للتواصل بين الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية لتعزيز الإندماج والتفاعل مع الاقتصاد العالمي والجهات الفاعلة في منظومته».

وأضاف: «نحن نرحب بكل الشركات الراغبة بالإنضمام للمجموعة المشكلة حديثاً لتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة والنزاهة، والترويج لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية».

وتابع ديساي: «سنعمل من خلال مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية على ترسيخ التزام الشركات الرقمية تجاه المجتمع وتثقيف العامة وتطوير أدوات لتعزيز وصول الجميع إلى التكنولوجيا»، مؤكدا عدم «توقف الجهود عند هذا الحد، بل سيتم دعم جهود شركات الأصول الرقمية لتحسين جودة الخدمات ودعم البيئة ووإدارة الطاقة وحماية المستثمر».

