«أراضي دبي»: 5.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع، أكثر من 5.3 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليارات درهم، منها 255 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.24 مليار درهم، و1510 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم، وثالثة في «اليفره 2» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «الرفاعة»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «جميرا الثانية».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 127 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم، منها 64 رهناً لأراضٍ بقيمة 364.39 مليون درهم، و350 رهناً لفلل وشقق بقيمة 779.02 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الأولى» بقيمة 141 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 97 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 214.32 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي العمردي» بقيمة 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 23 مليون درهم.