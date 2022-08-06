الإعلان عن تأسيس «مركز تمكين الصناعة 4.0»

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة «إيدج» مذكرة تفاهم لتأسيس «مركز تمكين الصناعة 4.0»، الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي سيعمل على دعم التحول الرقمي واعتماد تقنيات «الصناعة 4.0» في قطاع التصنيع بالدولة.

وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، ورئيس مجلس الإدارة في «إيدج»، فيصل البناي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «إيدج»، منصور الملا.

وبموجب الشراكة، ستستضيف مجموعة «إيدج» سلسلة مبادرات ودورات تدريبية وبرامج في «مركز تمكين الصناعة 4.0» الجديد اعتباراً من سبتمبر 2022، بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون ضمن منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية بالدولة، بما يطوّر صناعاتها ومنتجاتها.

وسيركز المركز على زيادة الوعي بشأن تقنيات وممارسات «الصناعة 4.0»، وتحسين مهارات وقدرات المصنّعين من خلال مناهج تدريبية متخصصة، وشرح فوائد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تطوير استراتيجيات «الصناعة 4.0»، وإنشاء منصة اختبار وبيئة مفتوحة للجميع لتجريب التقنيات المبتكرة والمشاركة في تطويرها، بما ينعكس على الصناعات في دولة الإمارات.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تؤكد شراكتنا مع (إيدج) على توجه الوزارة بالاستفادة من خبرات رواد الصناعة المحليين، لتشجيع تبادل المعرفة في القطاع الخاص. ونتطلع إلى استمرار المساهمة في رفع كفاءات الكوادر الوطنية، وتطوير منظومة البحث والتطوير بما يحقق أهداف استراتيجية الوزارة».

من جانبها، قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري: «تأتي مذكرة التفاهم مع مجموعة إيدج بهدف تعزيز قدرتنا التنافسية الصناعية، إذ يشكل إنشاء (مركز تمكين الصناعة 4.0) الأول في الدولة إنجازاً رئيساً ضمن رحلة تحول القطاع»، لافتة إلى أن المركز سيساعد في تمكين الصناعة من خلال دعم الشركات لتبنّي التكنولوجيا المتقدمة، والارتقاء بمهارات القوى العاملة، بما يعزز الإنتاجية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، فيصل البناي: «تسعى شراكة (إيدج) مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تمكين (إيدج) من التحول إلى منارة في دولة الإمارات والمنطقة في مجال اعتماد (الصناعة 4.0)، وستعزز حضور (مصنع إيدج للتعلم والابتكار) في دولة الإمارات كمركز تميّز مرموق».