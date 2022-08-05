«مصدر» توقع اتفاقية مع «كهرباء تنزانيا» لتطوير مشروعات طاقة متجددة

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو»، لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى (2) غيغا واط.

وشهد وزير الطاقة التنزاني جانواري ماكامبا، توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الطاقة التنزاني، ووقعها كل من رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر»، عبدالله زايد، والمدير التنفيذي لشركة «تانيسكو»، ماهاراج تشاندي.

وستؤسس «مصدر» و«تانيسكو»، بموجب الاتفاقية، شركة مشتركة لتطوير المشروع.



نقلة نوعية

وأكد المدير التنفيذي لـ«تانيسكو»، ماهاراج تشاندي، أن الاتفاقية ستحدث نقلة نوعية كبيرة على صعيد تطوير قطاع الطاقة المتجددة بتنزانيا.

وقال: «نتوقع أن ننتج خلال المرحلة الأولى من هذا التعاون المشترك 600 ميغاواط، وسنواصل التعاون في مشروعات أخرى للوصول إلى 2000 ميغا واط».



التنمية المستدامة

من جانبه، قال رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر»، عبدالله زايد، إن من شأن التعاون بين «مصدر» و«تانيسكو» أن يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في تنزانيا، فضلاً عن توفير «مصدر» طاقة آمنة ونظيفة للشعب التنزاني.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس التزام «مصدر» تجاه السوق التنزانية، ودعم تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توفير 5000 ميغاواط بحلول عام 2025.



تطوير مشروعات

وستطور الشركة المشتركة في المرحلة الأولى، مشروعات طاقة متجددة تبلغ قدرتها نحو 600 ميغاواط، وتشمل مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية، وطاقة رياح برية، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، على أن يتم في مراحل لاحقة تطوير مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط على أقل تقدير.

وتعتبر «تانيسكو» المزود الوحيد للطاقة الكهربائية في تنزانيا، وتتطلع الشركة إلى دعم الشبكة الوطنية بالمزيد من مصادر الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات الدولة المتنامية للطاقة الكهربائية، وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء للشعب التنزاني، حيث تستهدف الحكومة التنزانية توفير الكهرباء لنحو 75% من كامل الدولة بحلول عام 2035.