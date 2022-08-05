«إياتا»: الطلب على الشحن الجوي يتخطى مستويات ما قبل الجائحة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا» أن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 2.2%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019.

وأوضح الاتحاد في أحدث بيانات الشحن الجوي بالأسواق العالمية، أن مستويات الطلب العالمي، الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، شهدت انخفاضاً بواقع 6.4% خلال يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2021، ما يمثل تحسناً بعد الانخفاض بنسبة 8.3% على أساس سنوي في مايو 2022.

وارتفعت السعة في يونيو الماضي بنسبة 6.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ما يمثل زيادة نسبتها 2.7% عن النمو على أساس سنوي المسجل في مايو الماضي، بينما سجلت السعة في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 4.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، إن «الطلب على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 2.2% في النصف الأول من عام 2022، متخطياً مستويات ما قبل الجائحة في الفترة ذاتها من عام 2019، ما يمثل أداءً قوياً، خصوصاً في ظل استمرار القيود المفروضة على سلاسل التوريد وانخفاض السعة نتيجة الحرب في أوكرانيا».