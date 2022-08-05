أرباح «طيران أبوظبي» تصعد 13% إلى 120.7 مليون درهم خلال 6 أشهر

حققت شركة طيران أبوظبي أرباحاً بلغت 120.7 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت أرباحاً قدرها 106.9 ملايين درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 28.8% مقابل 25.5%، خلال النصف الأول من عام 2021، نظراً إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة

وأرجعته أيضاً إلى تحقيق مكاسب من بيع موجودات محتفظ بها للبيع بمقدار 4.2 ملايين درهم مقابل لا شيء، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 45% لتصل إلى 8 ملايين درهم قياساً بـ5.5 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وبالنسبة للربع الثاني من العام الجاري، سجلت الشركة أرباحاً قدرها 46.5 مليون درهم، بانخفاض نسبته 10%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وبينت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح، يعود إلى تسجيل خسائر استثمارات بالقيمة العادلة، من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 18.1 مليون درهم، مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 4.3 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2021.

كما يعود إلى تراجع إطفاء الإيرادات المؤجلة بنسبة 58% لتصل إلى 3.7 ملايين درهم، مقارنة بـ8.8 ملايين درهم خلال الربع المماثل من عام 2021.