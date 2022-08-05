3.73 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ «&e» و«دو» خلال النصف الأول

سددت شركتا «&e» (اتصالات سابقاً)، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، نحو 3.732 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 5.3% أو ما يعادل 189.2 مليون درهم مقارنة بنحو 3.543 مليارات درهم تم سدادها في النصف الأول من عام 2021.

واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «&e» في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بلغ 2.876 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 2.6% أو ما يوازي 74.1 مليون درهم مقابل 2.802 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهتها، سددت شركة «دو» نحو 856 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 15.5% أو ما يعادل 115.1 مليون درهم مقارنة بنحو 740.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021.

ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من عام 2012 إلى عام 2021، إلى نحو 74.57 مليار درهم، موزعة بواقع 58.5 مليار درهم لـ«&e»، و16.04 مليار درهم لـ«دو».

وأعلنت الشركتان مطلع العام الجاري تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

5.3 %

ارتفاعاً في رسوم حق الامتياز الاتحادي للشركتين.