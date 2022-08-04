186 % نموا في أرباح "دبي لصناعات الطيران" خلال 6 أشهر



أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" ارتفاع أرباحها بنسبة 186 بالمائة لتبلغ 140 مليون دولار أمريكي مع زيادة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 36 بالمائة لتصل إلى 5.678 مليون دولار وذلك ضمن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.

وأوضحت الشركة في هذا الصدد أن السيولة المتاحة بالشركة بلغت 7.2 مليار دولار، منوهة إلى أن الالتزامات الرأسمالية الجديدة لمشتريات الطائرات بلغت 750 مليون دولار فيما تم توقيع تفويض جديد لإدارة الطائرات للاستحواذ على إدارة ما يصل إلى 75.1 مليار دولار من أصول الطائرات .

وأشاد فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران بنتائج الشركة المالية والتي أكد أنها تمثل قوة دبي منوها إلى أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قويا وجميع المؤشرات الكبرى تشير إلى موسم صيفي قوي لعملائنا من شركات الطيران.