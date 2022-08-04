ارتفاع أرباح «أملاك للتمويل» 35% إلى 266 مليون درهم في 6 أشهر

حققت شركة أملاك للتمويل، صافي ربح قدره 266 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة أرباحاً بلغت 197 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أعلنت خلاله نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2022، أن دخلها انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 319 مليون درهم، مقابل 351 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021.

كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 19% لتصل إلى 69 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ85 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى نجاح عمليات تسوية ديونها من خلال النقد والأصول خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة مكاسب قدرها 225 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، مبينة أنها أسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 565 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 120 مليون درهم).

وذكرت «أملاك» أن تركيزها على كفاءة العمليات في عام 2022، أدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 6%، لتسجل 41 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بـ43 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 60 مليون درهم للمموّلين خلال النصف الأول من العام الجاري.