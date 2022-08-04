4.84 تريليونات درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 5 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية،خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى نحو 4.848 تريليونات درهم، بزيادة نسبتها 25.15%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 3.873 تريليون درهم.

وأوضحت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن التحويلات المنفذة توزعت، بواقع 2.913 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.935 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذ مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة منذ بداية يناير وحتى نهاية مايو 2022، بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات مايو إلى 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم لشهر أبريل و861.8 مليار درهم لشهر فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات يناير 2022.

إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات، أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 80.01 مليار درهم، حيث تضمنت 80 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و1.331 مليون درهم بالعملات المعدنية.

وأوضحت أن قيمة السحوبات النقدية من «المركزي»، وصلت إلى نحو 84.322 مليار درهم خلال الفترة من يناير الماضي إلى نهاية مايو، مشيرة إلى أنها شملت 84.29 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و23.69 مليون درهم بالعملات المعدنية.

على صعيد متصل، بيّنت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، بلغت 490.49 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسته 12.2% مقارنة بنحو 436.99 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال أول خمسة أشهر من 2022، بنسبة 1.8% ليصل إلى 9.010 مليون شيك، مقارنة بنحو 8.852 مليون شيك في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

وحاز مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، بواقع 108.03 مليارات درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، فيما استحوذ مايو على 100.96 مليار درهم موزعة على 1.77 مليون شيك، بينما كانت حصة يناير 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك.

نظام الإمارات للتحويلات المالية

يعد نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، نظام التحويلات الرئيس الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري. 490.49

مليار درهم

قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها في الأشهر الخمسة الأولى من 2022.