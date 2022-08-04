«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع «تريدينغ فيو»

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات مع منصة «تريدينغ فيو» (TradingView)، بوابة المعلومات المالية الرائدة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك بهدف استقطاب جيل جديد من المتداولين والمستثمرين العالميين إلى السوق.

وفي إطار الاتفاقية، باتت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية متوفرة مباشرة على منصة «تريدينغ فيو» ويمكن لقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من مستخدمي المنصة الوصول إليها بسرعة وسهولة حيث تدعم المنصة أكثر من 18 لغة من بينها اللغة العربية.

وتقدم «تريدينغ فيو»، معلومات وأخباراً وتحليلات مالية وأدوات متطورة للمتداولين تمكنهم من اتخاذ قرارات تداول مدروسة بناءً على الاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالأسواق. ولديها قاعدة متنامية من المتداولين الاجتماعيين، حيث يبلغ إجمالي عدد مستخدميها أكثر من 30 مليون مستخدم شهرياً ولديها أكثر من مليون مشترك في خدماتها المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «يسعدنا التعاون مع منصة (تريدينغ فيو) العالمية من أجل إتاحة بيانات السوق عبر قنوات جديدة ليتمكن عددٌ أكبر من المتداولين والمهتمين بالأسواق المالية من متابعتها. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا الطموحة ADX One والتي من ضمن أهدافها الاستثمار في تعزيز إمكاناتنا الرائدة وتحولنا التكنولوجي لضمان توفير ربط سلس بين المستثمرين والشركات ضمن بيئة تداول حيوية. ومن شأن شراكات كهذه دعم تحقيق هدفنا بمواصلة زيادة القيمة السوقية وتعزيز مستويات السيولة بشكل كبير، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«تريدينغ فيو»، دينيس غلوبا: «يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسمعة قوية ومكانة رائدة، فهو ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط ويشهد نمواً وتطوراً متواصلاً بوتيرة متسارعة، وستمكننا الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها مع السوق من إتاحة بياناته ومعلوماته في متناول قاعدة أوسع من الجمهور وتحسين الوصول إليها وتوافرها في مجتمع التداول العالمي، وذلك بالاستفادة مما تتمتع به (تريدينغ فيو) من شعبية وانتشار كبيرين».