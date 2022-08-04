أهم 5 فوائد لاستئجار سيارة في دبي شهريًا

تُمثل مدينة دبي مدينة جاذبةً للسياح والمقيمين من جميع قارات العالم. مهما كان السبب، إذا كنت تخطط للبقاء في دبي لمدة شهر أو أكثر، ستحتاج بالتأكيد إلى سيارة للتجول، إذ يعتبر استئجار سيارة شهريًا في دبي هو الخيار الأنسب لك.

ما ينطبق على دبي ينطبق على الإمارات الأخرى، يمكنك أيضاً تأجير سيارات في الشارقة و تأجير سيارات في أبو ظبي

من الأنسب اختيار تأجير شهري في هذه الظروف، بينما من غير الصائب شراء سيارة لمدة قصيرة.

ولذلك، لطالما اشتمل تأجير السيارات شهريًا في دبي على فوائد، إليك بعض منها.



1. مُنتهى الراحة

حينما تفكر في تأجير سياره في دبي ، كل ما عليك فعله هو الاهتمام بإضافة الوقود إلى السيارة المُستأجرة، وتتولى شركات تأجير السيارات كافة الأمور المعنية بتكاليف الصيانة والمستندات المطلوبة.

ومع ذلك، لا بد أن تسدد تعرفة مرور الطريق عبر نظام التعرفة الإلكتروني سالك في دبي وأي من المخالفات المرورية، كما يجب إعادة سيارتك المستاجرة بدون أضرار وبحالة نظيفة.

تغطي شركة تأجير السيارات كافة التدابير القانونية، وذلك لضمان تقديم أسطول من السيارات المستأجرة المناسبة للاستخدام.

وبذلك، أصبحت خدمات تأجير السيارات الشهرية ميسرة وخالية من المتاعب ، فبإمكان العملاء التأكد من إتمام جميع المستندات القانونية كما هو مطلوب. لن يضطر العملاء إلى تقديم أي شيء سوى دفع ثمن السيارة المستأجرة.



2. المرونة

سافر أينما شئت بسيارتك إذ يستطيع المرء التنقل إلى أماكن مختلفة دون تضييع الوقت. والأكثر من ذلك، بإمكان المُستأجر توفير الوقت باتباع إجراء تأجير سيارة مستأجرة ذاته وإعادة الأمر مرارًا وتكرارًا. ستزودك خدمات دبي لتأجير السيارات الشهرية بسيارة لمدة شهر أو أكثر، ويمكنك مواصلة استخدامها إلى أن يحين موعد إرجاعها.

لدى استئجار سيارة عائلية في دبي أو سيارة مستأجرة من فئة سيدان، يمكنك التجوّل برفقة عائلتك. يمكنك اصطحاب عائلتك وأصدقائك معك بمجرد حجز سيارة لمدة شهر.

3. سعر ثابت , تبدأ الاسعار من 1300 درهم شهرياً

بلا شك أنك ستوفر الكثير في حال أردت حجز سيارة لمدة طويلة، إذ سيكلفك تأجير سيارة لمدة شهر من شركة تأجير سيارات القليل مقارنة بدفع تكاليف استئجار سيارات في اليوم. يُحدد معظم مستخدمي تأجير السيارات تكاليف استئجارهم الشهري حسب رواتبهم الشهرية.

مما يدفع العملاء إلى التفكير بخيارات شهرية، والتجوّل في المدينة بالقدر الذي يريدونه. كما لن تضطر إلى شراء سيارة لمجرد التجوّل في الأرجاء، ولن يُطلب منك تحمل تكاليف الصيانة، وبالتالي ستوفّر مبالغ كبيرة.

4. بدائل غير محدودة

تأجير سيارات فخمة في دبي ، إذا كنت مهووسًا بالسيارات وأردت ركوب موديل جديد، يمكنك اختيار خدمات تأجير السيارات الشهرية. وبلا شك يمكنك استبدال سيارتك المستأجرة الحالية بموديل أحدث في الشهر المقبل.

تعتمد التكاليف على نوع السيارة التي تختارها. فإذا كان الموديل الذي ترغب في تحسينه مكلفًا أكثر من موديل السيارة الفارهة المُستأجرة سابقًا، يجب عليك حينها دفع مبلغ إضافي. ينطبق الأمر نفسه عندما تود تخفيض مستوى السيارة المستأجرة وتوفير المزيد من النقود لبضعة أشهر.

5. المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال الأسبوع

سواء كانت مشكلة بسيطة أو كبيرة، يمكنك دومًا طلب المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال الأسبوع. تتألف أهم شركات التأجير من فريق يحرص على ألا يواجه المستخدمون المتاعب.

حتى وإن أضعت الطريق، سيرشدك الفريق بالعودة إلى بر الأمان في حال حدوث حالات طارئة. لا تتخلى هذه الشركات عن مسؤوليتها، طالما أنك قمت باستئجار سيارة منها. ففي الواقع، ستحرص على مساندتك طوال الرحلة.

وبالتالي، عندما تقرأ فوائد حجز سيارة على أساس شهري، يمكنك أن توفّر على نفسك عناء دفع مبلغ إضافي.