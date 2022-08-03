"اتصالات الإمارات" تجري أول اختبار ضمن النطاق "6 غيغاهرتز" في المنطقة

أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من "&e"، اليوم، عن الانتهاء بنجاح من تجربتها الأولى إقليميا في النطاق 6 غيغاهرتز باستخدام أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، وذلك في خطوة مهمة لتغيير مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G)، لاستخدام الهاتف المتحرك وتفتح أمامنا عالم من التجارب لتقنيات الجيل التالي واقتصاديات المستقبل.

وأكدت الشركة في بيان، أن هذه التجربة، التي أجريت مع شركة "هواوي"، تعد جزءا لا يتجزأ من التطور التكنولوجي، حيث تقوم على السرعة الكاملة وقدرات شبكات الجيل الخامس ضمن النطاق المتوسط الذي يؤمن استخدام الهواتف المحمولة على المدى الطويل ويضيف المزيد من السعة. ويلعب النطاق 6 غيغاهرتز دورا مهما، لا سيما بالنظر إلى أن استخدام تقنيات الهاتف المحمول قد نما بشكل كبير، وأصبحت الأجهزة أكثر قوة، والخدمات أكثر تنوعا لكل من المستهلكين والشركات.

ومع زيادة وجود التطبيقات، زاد أيضا عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت لكل شخص، مما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة النطاق الترددي للحد من توقف الخدمة وتقديم تجربة عالية الجودة.

وأشارت إن النطاق 6 غيغاهرتز يوفر التوازن بين التغطية والسعة لتوفير بيئة مثالية للاتصال بشبكة الجيل الخامس والتقنيات المستقبلية وتحسين أداءها، بالإضافة إلى القنوات الواسعة والمتجاورة التي يوفرها النطاق 6 غيغاهرتز والتي ستقلل من الحاجة إلى تكثيف الشبكة وتجعل الاتصال بشبكات الجيل التالي في متناول الجميع.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات لدى "اتصالات الإمارات"، خالد مرشد، إن "توفر شبكة الجيل الخامس تدعم أهداف التحول الرقمي الوطنية للصناعات وللمستهلكين من خلال تأمين اتصال موثوق به وعالي السعة وواسع النطاق في التغطية وفي فترة انتقال وجيزة. وستشكل شركات الاتصالات نقطة الدخول إلى عالم metaverse الذي سيخلق بدوره فرصا جديدة وتجارب مميزة في عصر نهضة التكنولوجيا وذلك بهدف الوصول إلى المستقبل الرقمي المصحوب بالذكاء الاصطناعي، وكل هذا سيخلق المزيد من التحديات ولكنه في الوقت ذاته يجلب آفاقًا هائلة لهذه الصناعة المتجددة".

وأضاف: "لقد تأثرت تجربة النطاق 6 غيغاهرتز والتي استغلت أحدث إمكانيات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تم تطويرها إلى الآن بتلك المتطلبات المستقبلية للسوق حيث نتوقع نموا كبيرا ومتسارعاً، وحيث أننا مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، فإننا نتطلع دائماً لتقديم التجارب الرقمية الجديدة التي تعزز خبرتنا في بناء قدرات جديدة في مجال الاتصال الرقمي و الذكاء الاصطناعي مما يحقق لنا التميز والازدهار في بيئة سوق تنافسية ومتغيرة باستمرار".

ومن الجدير بالذكر أن شبكات الجيل الخامس 5G تعمل على تمكين المجتمع الرقمي في المستقبل وهي أساس الاقتصاد الرقمي، و وفقًا لتقرير GSMA الأخير، ستساهم شبكات الجيل الخامس 5G اقتصادياً بما يقدر قيمته بـ 700 مليار دولار في عام 2030، ولقد تم إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في أكثر من 70 دولة في نهاية مارس 2022 ،كما تم نشر أكثر من 220 شبكة 5G، كما أصبح هناك أكثر من 700 مليون مستخدم لها.