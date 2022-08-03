888 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 888 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 310 مبايعة بقيمة 668.1 مليون درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 217.69 مليون درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 450.41 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 163.78 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 46.85 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 116.92 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 25 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 56.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة النهده الثانيه بقيمة 13 مليون درهم.