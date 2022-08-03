4.84 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات في 5 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS لنحو 4.848 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25.15 % أو ما يعادل 974.33 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.873 تريليون درهم منفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، بواقع 2.913 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.935 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات شهر مايو إلى 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم لشهر أبريل و861.8 مليار درهم لشهر فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات شهر يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 490.49 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 12.2% مقارنة بنحو 436.99 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.8% ليصل إلى 9.010 مليون شيك مقارنة بنحو 8.852 مليون شيك في الخمسة أشهر الأولى من 2021.

وحاز شهر مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك في يناير، ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون شيك في فبراير، ونحو 98.79 مليار درهم موزعة على 1.71 مليون شيك في أبريل و100.96 مليار درهم موزعة على 1.77 مليون شيك في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 80.01 مليار درهم، وتضمنت 80 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و1.331 مليون درهم بالعملات المعدنية. بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 84.322 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 84.29 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و23.69 مليون درهم بالعملات المعدنية.