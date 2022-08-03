الذهب يرتفع أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية لجلسة اليوم، محققة مكاسب بأكثر من 3 دولارات، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر ومعادن نفيسة أخري.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.4 دولار إلى 1764.8 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 02:14 مساءً بتوقيت الإمارات .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.51% أو ما يعادل 9.45 دولار لتصل إلى 1780.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 1.78% إلى 2053.02 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 1.37% إلى 19.87 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.76% إلى 896.4 دولار.