50.6 مليار درهم صافي أرباح 41 شركة وطنية مدرجة خلال النصف الأول

ارتفع صافي أرباح 41 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 50.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى إفصاحات الشركات المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى يوم أمس، زادت الأرباح الصافية للشركات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 بنسبة 57.1% أو ما يعادل 18.4 مليار درهم مقابل نحو 32.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ووصلت أرباح 29 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 38.7 مليار درهم، بزيادة بمقدار 65.2% أو ما يعادل 15.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 23.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح 12 شركة مدرجة في سوق دبي المالي نحو 11.89 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 35.5% أو ما يوازي 3.11 مليارات درهم مقابل 8.78 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بنسبة ناهزت 48% مع تحقيق 14 بنكاً مدرجاً أرباحاً صافية بنحو 24.27 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 40.6% أو ما يعادل أكثر من سبعة مليارات درهم، مقارنة بنحو 17.26 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وحاز بنك «أبوظبي الأول» الحصة الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو ثمانية مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية.

وجاءت شركة «ألفا ظبي القابضة» في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الأرباح بعد تحقيقها 7.9 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 357.6% مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وتصدر «بنك الإمارات دبي الوطني» المرتبة الثالثة مع ارتفاع أرباحه الصافية إلى 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش.

وحققت مجموعة «&e»، (مجموعة اتصالات سابقاً) صافي أرباح بنحو 4.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة إيراداتها الموحدة 26.3 مليار درهم، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وارتفعت أرباح شركة «بروج» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.46 مليارات دولار عن النصف الأول من عام 2022، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6%.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 3.059 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 21% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 4.718 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% إلى 1.713 مليار درهم.

وسجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى الانخفاض في المخصصات.