"كهرباء ومياه دبي" تبتكر برنامج "التصميم الذكي لشبكات توزيع الكهرباء"

ابتكرت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج "التصميم الذكي لشبكات توزيع الكهرباء" والذي حصل على شهادة تسجيل مصنف من إدارة المصنفات الفكرية التابعة لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل البرنامج على دمج قواعد بيانات تصاميم شبكة توزيع الكهرباء جهد 11 كيلوفولت، باستخدام حلول برمجية متطورة لتمكين مهندسي تصميم الشبكات من تصميم شبكات أكثر سلاسة وفعالية.

ويعتمد البرنامج المبتكر على جمع المعلومات من مصادر بيانات مختلفة مثل بيانات ذروة الطلب ونظام "إس إيه بي"، ويتضمن عدة خصائص مثل أتمتة العمليات الحسابية وحفظها إلكترونياً.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل.

وقال: "تعتمد الهيئة على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي ..وقد أسهمت ابتكارات الهيئة ومشروعاتها المتطورة في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وترسيخ تنافسيتها على المستوى العالمي ..ولدى الهيئة استراتيجية متكاملة لتحفيز الأفكار والمقترحات الإبداعية التي تشكل الدعائم الأساسية للقيم المؤسسية التي تتبناها الهيئة، إدراكاً منها لأهمية مواكبة التطورات التقنية الهائلة عبر توفير بيئة محفزة وإبداعية ونوعية، تهدف إلى استنباط أفضل الحلول الخلاقة ..وتوفر الهيئة كل ما يلزم لتعزيز القدرات المعرفية والإبداعية، ولا تدخر جهداً في دعم المبدعين والمبتكرين".