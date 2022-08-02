«غذاء» تسجل 80 مليون درهم أرباحاً للربع الثاني

أعلنت «شركة غذاء القابضة» العاملة في تجارة وتوزيع المواد الغذائية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها للربع الثاني بأرباح بلغت 80.65 مليون درهم، محققة نمواً بأكثر من 471% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت الشركة عن تحقيق أرقام قياسية تقودها إيراداتها التي بلغت 576 مليون درهم، وهو ما يمثل نمواً مرتفعاً جداً نسبته 276%، ارتفاعاً من 153 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021.

وتجاوز إجمالي أصول الشركة 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم للعام المنتهي في عام 2021.

وأكدت الشركة أن مجموعة البيانات المالية القوية تعكس توسعها الاستراتيجي ذي العائد العالي في أقسام التوزيع والتشغيل والأغذية المجمدة، والزراعة، والثروة الحيوانية. مع التركيز على دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، لافتة إلى نجاحها في تطوير منصتها متعددة القطاعات، لبناء المزيد من النطاقات، وتنويع الأصول، واستهداف عمليات الاستحواذ ذات العائدات المرتفعة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، الدكتور محمد سومر أجليقين: «مع استمرار عدم الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية، فقد زدنا الإنتاج المستدام طويل الأجل على نطاق إقليمي، لتخفيف الأثر بشكل فعال. ومن خلال المرونة في استجابتنا لظروف السوق الديناميكية، جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطتنا الإستراتيجية، فقد قمنا ببناء أساس قوي لرأس المال والنمو الطبيعي؛ والأهم من ذلك دعم سياسة الأمن الغذائي لدولة الإمارات».

وتوقع نتائج قوية مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2022، مع زيادة الطلب عالي المستوى، مما سيسمح بمزيد من النمو التجاري، وما يترتب على ذلك من مكاسب في الإيرادات.

