الجابر: الإمارات توفر مزايا تنافسية لتعزيز ممارسة الأعمال وخفض كلفتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، كلاً من: مجمع «توازن الصناعي» التابع لمجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، وشركات مجموعة «إيدج».

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل رؤية القيادة وتماشياً مع توجيهاتها بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لدعم نمو الأعمال في جميع القطاعات، خصوصاً القطاعات الصناعية، على اعتبارها أحد أهم القطاعات ذات الأولوية، ولديها فرصة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية كبيرة خلال الأعوام المقبلة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل».

وأضاف: «دولة الإمارات لديها الكثير من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض كلفتها بما يعود بالنفع على الجميع، ومن خلال دورها كجهة تنظيمية للقطاع، تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تطوير منظومة الصناعة الوطنية بما يسهل ويعزز ممارسة الأعمال في القطاع، ويسهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج المحلي. ويتماشى هذا النمو مع حملة (اصنع في الإمارات) التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية من خلال الممكنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، كما يوفر برنامج القيمة الوطنية المضافة ممكّناً وحافزاً إضافياً للقطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص».

وقال: «تمكنت الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات من خلق فرص مهمة ذات جدوى اقتصادية لتحقيق النمو، بما يعزز المستهدفات الوطنية لزيادة القيمة الوطنية المضافة للقطاع الصناعي ويدعم التقدم في أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن (مشاريع الخمسين) ويمثل ركيزة أساسية في بناء ركائز صلبة للنمو المستقبلي»، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين بما فيها وزارة الدفاع ومجلس التوزان الاقتصادي وإيدج، تسهم في تعزيز الخطط الاستراتيجية للوزارة الرامية لتطوير منظومة الصناعة الوطنية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الابتكار والصناعات المتقدمة.

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