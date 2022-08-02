3.44 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية مايو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المصرف المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.442 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.9% أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليونات درهم في أبريل 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2% أو ما يعادل 260.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.182 تريليونات درهم في مايو 2021.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65% أو ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي، الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، وبنسبة 1.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وبنسبة 3.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وبنسبة 16.9% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6% من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.

وأرجع «المركزي»، ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6%، و6.1%، و0.02% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.

ووفق تقرير المصرف المركزي، انخفض عرض النقد «ن1»، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» بنسبة 2.8%، من 730.4 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 710.1 مليارات درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة تراجع بمقدار 4.6 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وانخفاض بمقدار 15.7 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع عرض النقد «ن2» والذي يشمل «ن1» والودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» بنسبة 0.1% من 1.567 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022، إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 21.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، على الرغم من انخفاض «ن1».

وزاد عرض النقد «ن3» والذي يشمل «ن2» وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.7% من 1.858 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد «ن2»، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 30.8 مليار درهم.

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