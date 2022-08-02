تصرفات عقارات دبي تسجل 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 396 مبايعة بقيمة 845.38 مليون درهم، منها 40 مبايعة لأراض بقيمة 151.4 مليون درهم، و356 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 693.98 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «الحبية الخامسة»، ثم مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «المركاض».

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، بوصفها أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 14 مليون درهم لكل منهما في منطقة «الصفوح الثانية».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 376.93 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 96.55 مليون درهم.

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