20.5 ألف حساب جديد للمستثمرين

المصدر: أبوظبي - وام

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 20 ألفاً و552 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت: «ديوا»، و«تيكوم»، و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 287% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ5306 حسابات جديدة في الفترة المماثلة من العام 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد أضافت الشركات 2349 حساباً جديداً في يوليو الماضي، و2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس، و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير 2022. واستحوذت «بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3471 حساباً خلال سبعة أشهر.

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