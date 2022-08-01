1.5 مليار درهم قيمة المزاد الثالث لسندات الخزينة الاتحادية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة «T-Bonds» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.



وشهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة، طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرات. وكان الطلب كن قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثالث.



وأكدت الوزارة في بيان امس، أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

يشار إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.



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