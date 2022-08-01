"دبي مول" يُتيح لزوّاره فرصة الفوز بمليون درهم نقداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن "دبي مول"، وجهة التسوّق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، عن إطلاق "صفقة العام الكبرى"، التي تتيح للمتسوّقين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي نقداً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتماشياً مع الاحتفالات بمرور 25 عاماً على انطلاق مفاجآت صيف دبي.

وسيتمكّن روّاد المركز التجاري الرائد من المشاركة في السحب عند إنفاق 500 درهم إماراتي أو أكثر في أيّ من المطاعم، أو وجهات الترفيه الرائدة، أو التسوّق في متاجر أبرز العلامات التجارية العالمية، حيث يمكنهم تقديم إيصالات الشراء في مكاتب الخدمة داخل ردهة النجمة، والحصول على فرصة ربح جوائز أسبوعية منها بطاقة هدايا إعمار بقيمة 25 ألف درهم إماراتي، إلى جانب الفرصة الذهبية للفوز بالجائزة الكبرى النقدية في نهاية الصيف.



كما يتمّ توفير خدمة "تسوّق واحفظ حقائبك"، التي تتيح للمتسوّقين إمكانية حفظ حقائبهم مجاناً في مكاتب الخدمة والاستمتاع بتجربة تسوّق رائدة إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية بكلّ سهولة وراحة دون الحاجة إلى حمل الحقائب معهم، مع توفير خاصية التوصيل إلى السيارة أو المنزل عند الطلب.

ويهدف "دبي مول" إلى تقديم تجربة فريدة ومتكاملة لجميع المقيمين والزوّار لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف، والاستمتاع بألذّ الأطباق والمأكولات الشهية، مع فرصة الفوز بجائزة "صفقة العام الكبرى". على أن يتمّ التواصل مع الفائزين عبر الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المُسجّل، بينما سيتمّ الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في نهاية الموسم الصيفي.

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