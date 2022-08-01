طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى "لندن ستانستد" برحلة يومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استأنفت طيران الإمارات اعتباراً من اليوم، تشغيل رحلات الركاب إلى مطار "لندن ستانستد"، ثالث محطاتها في لندن، وعدلت خططها المعلنة سابقاً بزيادة عدد رحلاتها إلى المطار من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً، وذلك اعتباراً من اليوم.



وبإعادة خدماتها إلى مطار "لندن ستانستد"، تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى لندن إلى تسع رحلات يومياً، بما في ذلك ست رحلات إلى مطار هيثرو، ورحلتان إلى مطار «لندن غاتويك»، وذلك لتلبية الطلب، وتوفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها هذا الصيف



وتعمل الرحلة اليومية إلى مطار "لندن ستانستد" بطائرات "البوينغ 777-300ER"، المُجهّزة بالدرجة الأولى، والتي ترسخ معايير متفوقة جديدة في عالم السفر. وتم اختيار مواعيد مثالية لتشغيل الخدمة، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 65" مطار دبي الدولي في تمام الساعة 8:50 صباحاً، لتصل إلى "لندن ستانستد" في تمام الساعة 1:30 ظهراً، بينما ستغادر رحلة العودة "ئي كيه68" مطار "لندن ستانستد" في تمام الساعة 9:10 مساء لتصل إلى مطار دبي في الساعة 7:10 صباح اليوم التالي.



ويعد «لندن ستانستد» مركزاً رئيساً لعمليات طيران الإمارات، سواءً لنقل الركاب أو البضائع. وتتيح الرحلة اليومية للمسافرين في شرق وجنوب شرق المملكة المتحدة مزيداً من خيارات السفر، وقدراً أكبر من المرونة والراحة عند سفرهم مع طيران الإمارات إلى أكثر من 130 وجهة عبر دبي.



وتغطي خدمات «طيران الإمارات» حالياً سبعة مطارات في المملكة المتحدة. وبحلول أكتوبر 2022، يرتفع عدد رحلات الناقلة إلى المملكة المتحدة إلى 110 رحلات أسبوعيا، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو، ورحلة يومية إلى مطار "لندن ستانستد"، ورحلتان يومياً بطائرات "A380" إلى مطار "لندن غاتويك"، وثلاث رحلات يومياً إلى مانشستر، اثنتان منها بطائرات (A380)، والتي يبدأ تشغيلهما اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، ورحلتان يومياً إلى بيرمنغهام، وخمس رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل، ورحلة يومية إلى غلاسكو.

وتخدم الناقلة مطار لندن غاتويك حالياً بثلاث رحلات يومياً حتى 3 أغسطس الجاري. وتلبي الرحلة اليومية الإضافية طلب المسافرين وتستوعب المتأثرين من عمليات تعديل أعداد المسافرين في لندن هيثرو.



وتواصل طيران الإمارات إيلاء أهمية قُصوى للسفر الآمن، وذلك بتطبيق تدابير شاملة، سواءً في الأجواء أو على الأرض. وبوسع المسافرين على رحلات الناقلة من دبي الاستفادة أيضاً من أحدث التقنيات العصرية اللا تلامسية، لإنجاز إجراءات سفرهم عبر المطار.



وتتيح رحلات الناقلة للمسافرين قضاء العطلات أو التوقف في دبي، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين. وبوسع مسافري الناقلة من المملكة المتحدة الاستفادة من منصة تجربة دبي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تتيح لهم تصفح وإنشاء وحجز خط سير رحلاتهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامات بالفنادق وزيارة المعالم والوجهات السياحية الرئيسية، والتجارب الأخرى لتناول الطعام والترفيه في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامةً

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