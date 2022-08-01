«إكسبو الشارقة» يستعد لـ 11 معرضاً حتى نهاية 2022

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن «مركز إكسبو الشارقة» عن موسم حافل بالمعارض الكبرى، والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي سينظمها ويستضيفها خلال الفترة المقبلة من عام 2022، مؤكداً أن أجندة الفعاليات تضم 11 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً.

وأفاد في بيان، بأن أبرز المعارض والأحداث التي ستنطلق أولى فعالياتها في 26 أغسطس وتختتم آخرها في الأول من يناير 2023 المقبلين، تتضمن «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، والدورة 50 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، و«معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«المعرض الوطني للتوظيف»، و«معرض التعليم الدولي»، ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس»، فضلاً عن النسخة الأولى من «معرض الخليج للطلاء».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مركز إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إن هذا التنوع والزخم في أجندة الفعاليات التي يعتزم المركز استضافتها وتنظيمها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، يأتي في إطار خططه الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي لقطاع المعارض والمؤتمرات في مختلف القطاعات، ودعم المسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصعد.

وأكد أن ذلك يأتي في ظل الرؤى الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صناعة المستقبل، وترسيخ مكانة وحضور إمارة الشارقة على الخارطة الاقتصادية والسياحية الإقليمية والعالمية، عبر تطوير صناعة المعارض في الإمارة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة.

وذكر المدفع أن قطاع المعارض والمؤتمرات في إمارة الشارقة شهد في عام 2022 نقلة نوعية تمثلت بزيادة عدد المعارض، وتنوع تخصصاتها، حيث تمكن «مركز إكسبو الشارقة» من تنظيم واستضافة 11 معرضاً وفعالية في النصف الأول من عام 2022، واستطاعت جميعها تحقيق نجاحات متميزة سواء على صعيد المشاركة الواسعة من شركات محلية وإقليمية ودولية، أو على صعيد الحضور الكبير من الزوار.

وأكد أن المركز سيواصل دوره الريادي في تعزيز مكانة الشارقة، وجهة رائدة لقطاع سياحة الأعمال من خلال التزامه بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في تنظيم المعارض، وتعزيز الجاهزية لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن تشهد هذه الفعاليات زيادة ملحوظة في أعداد الزوار في ظل مؤشرات النمو المطرد في حركة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، والسمعة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها «إكسبو الشارقة» في تنظيم كبرى الفعاليات المحلية والعالمية.

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