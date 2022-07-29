مبيعات قياسية لعقارات دبي في 7 أشهر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجلت عقارات دبي مبيعات قياسية تجاوزت 135 مليار درهم في 7 أشهر، وهي تعتبر الأعلى على الإطلاق على أساس سنوي.

وجاءت هذه الأرقام الخاصة بالمبيعات بحسب بيانات رسمية صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، موزعة على نحو 50 ألف صفقة.

والى ذلك سجلت مبيعات عقارات دبي في فترة السبع شهور الماضية ثاني أعلى عدد صفقات بيع منذ 2009، وهي الفترة الممثلة التي سجلت فيها المبيعات عدد صفقات قياسية وهو عدد 60 ألف صفقة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتجاوز قيمة العقارات المباعة في دبي للفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو على أساس سنوي، الـ 100 مليار درهم، وكان أخر مرة تفوق هذا الرقم في عام 2009 عندما سجلت المبيعات العقارية ما قيمته حوالي 103 مليار درهم.

شهر يوليو

وشهد شهر يوليو الجاري تسجيل عقارات دبي مبيعات قياسية أيضا بقيمة 21 مليار درهم هي الأعلى الإطلاق لشهر يوليو موزعة على نحو 7126 صفقة.

وتعتبر مبيعات يوليو هي ثالث أعلى مبيعات هذا العام بعد قيمة مبيعات بنحو 22.63 و 22.45 مليار درهم في يونيو ومارس الماضيين على التوالي.

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