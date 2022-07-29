اتفاقية لإقامة محطات منتجات غذائية جديدة في جبل علي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «دي بي ورلد - الإمارات» اتفاقية لإقامة مشروعين جديدين، وإنشاء محطات منتجات غذائية جديدة متكاملة على رصيف ميناء جبل علي، بالشراكة مع شركات دولية تعمل في مجال معالجة المنتجات الزراعية، بهدف تطوير وتعزيز قدرات مجمّع الأغذية والمشروبات في ميناء جبل علي، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، عبر تعزيز عمليات إنتاج الحبوب والبقوليات الرئيسة على مدار العام.

استثمارات المرافق

وأفاد بيان بأن المرافق الجديدة، التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليون درهم، ستتمتع بنظام موحّد تتمكن بواسطته من تخزين المنتجات الزراعية السائبة في الصوامع، ومعالجتها في مكان واحد، فيما من المتوقع أن تبدأ عمليات تطوير المرافق خلال العامين المقبلين، وستشهد مزيداً من التوسّعات على مراحل متعددة.

وستستفيد كل من شركة «أدرويت كندا»، وشركة «الأمير فودز» من الامتيازات المقدّمة لهما داخل ميناء جبل علي، بما يضمن تعزيز إمدادات المنتجات الزراعية في المنطقة مستقبلاً.

وفي إطار المشروع ذاته، من المقرر أن تستثمر «دي بي ورلد» أيضاً في الأنظمة التكنولوجية الأكثر تنوّعاً وتقدماً، لمناولة منتجات الحبوب والبقوليات بشكل آلي، إضافة إلى أنظمة النقل الخاصة بها.

الأمن الغذائي

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان: «تتمثل رؤيتنا في تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات من خلال دعم المبادرات النوعية، وفي مقدّمتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ومواكبة لذلك، نتطلع إلى تعزيز حجم التجارة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تمكين قطاع التجارة الزراعية والاستفادة من مشروعات التطوير الجديدة التي يشهدها ميناء جبل علي».

بوابة على العالم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أدرويت كندا»، يوغيش رايبوريا، إن «الموقع الاستراتيجي لميناء جبل علي مع الخبرة الواسعة لـ(دي بي ورلد) في تقديم خدمات شاملة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن القدرات النوعية التي تمتلكها الشركة، ستساعد في تعزيز حجم أعمالها».

من جهته، قال العضو المنتدب لـ«شركة الأمير فودز»، ياسين عبدالماجد راناني: «ستشكل مرافقنا الجديدة في ميناء جبل علي بوابة على العالم، لتعزيز الوصول إلى مزيد من المتعاملين. كما نتطلع إلى الاستفادة بأعلى فاعلية من مرافق التصدير والاستيراد في الميناء، وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة، والمنصّات الرقمية التي توفرها (دي بي ورلد) لتحفيز تجارتنا العالمية للمنتجات الزراعية والبقوليات».

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