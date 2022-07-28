«طيران الإمارات» تعزز خدماتها إلى تل أبيب برحلة يومية ثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عزمها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية، اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، بعد مرور ما يزيد قليلاً على شهر من تدشين رحلات الناقلة بين المدينتين.

وأفادت في بيان بأن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية، يأتي استجابة للطلب المرتفع من المسافرين، وبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيّرها «طيران الإمارات» إلى إسرائيل، في ظل التزام الناقلة تعزيز خدماتها بين البلدين.

وستُسيّر «طيران الإمارات» الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها الحديثة عالية الكفاءة من طراز «بوينغ 777- 300 إي آر»، بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال، السياحية).

وأكدت أنه روعي اختيار مواعيد مثالية للخدمة الجديدة، إذ ستغادر الرحلة «ئي كيه 933» دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 934» تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً، لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن الرحلة اليومية الثانية تتيح لمسافريها من إسرائيل خيارات إضافية للسفر إلى دبي، ومنها إلى العديد من الوجهات ضمن شبكة رحلات الناقلة، ومن ضمنها: أوكلاند، بريزبن، برث، سول، بالي، سنغافورة.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه بوسع المسافرين الاستفادة من شراكة «طيران الإمارات» مع «فلاي دبي»، عند التخطيط لرحلاتهم، حيث تتضمن هذه الشراكة الكثير من الرحلات اليومية المشمولة باتفاقية تبادل الرموز بين الناقلتين.

وأكدت «طيران الإمارات» أن رحلتها اليومية الثانية بين دبي وتل أبيب تتيح كذلك 20 طناً إضافياً من سعات الشحن لنقل الشحنات، ما يُتيح للشركات فتح مسارات تجارية عالمية جديدة من خلال فُرص مُحسنّة للتصدير والاستيراد.

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