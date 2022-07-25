«ديوا» تنجح في تسجيل أقل معدل في انقطاع الكهرباء عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تدشينها 287 محطة توزيع جديدة «جهد 11 كيلوفولت» في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وكشفت الهيئة أنها نجحت في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، مشيرة إلى أنها أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

محطات جديدة

وتفصيلاً، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تدشينها 287 محطة توزيع جديدة «جهد 11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية النصف الأول منه. وأشارت الهيئة في بيان، إلى جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، لافتة إلى أن المحطات تركزت في مناطق: المركاض، جبل علي الأولى، «سيح شعيب 2»، الجداف، منطقة برج خليفة. وأوضحت أن العمل على هذه المحطات تضمن 177 ألفاً و875 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

معايير عالمية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وأضاف: «تعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية، لرفع قدرة وكفاءة محطات إنتاج الطاقة وشبكات النقل والتوزيع»، مبيناً أنه على مدى السنوات الـ10 الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

عدد المحطات

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط «33 كيلوفولت» في الخدمة يبلغ 78 محطة، فيما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42 ألفاً و93 محطة. وأكد مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

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