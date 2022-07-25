اتفاق أردني مصري على إعداد خطة عمل مشتركة في الأمن الغذائي

المصدر: عمان - د.ب.أ

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أمس، مع وزير التموين المصري علي المصيلحي في القاهرة، آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وتعزيزه، بما يخدم مصالح البلدين، ومواجهة التحديات على مختلف المستويات.

واتفق الوزيران، وفقاً لقناة «المملكة» الأردنية، على اتخاذ خطوات عملية في الأمن الغذائي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر، والتي تم توقيعها على هامش اجتماعات الدورة 30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة فبراير 2022.

كما اتفقا خلال الاجتماع على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي، وتفعيل تلك المذكرة، والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إن الأردن يولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتماماً كبيرين في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالمياً، خصوصاً التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار، واختلال سلاسل التوريد عالمياً.

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