فرنسا تحظر على المتاجر ترك الأبواب مفتوحة والمكيفات تعمل

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة، أنييس بانييه روناشيه، أمس، عن مراسيم مقبلة لإجبار المتاجر المكيفة على عدم ترك أبوابها مفتوحة، وتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة.

وقالت لصحيفة «جورنال دو ديمانش» الأسبوعية: «في الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة، بصرف النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحاً، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، والثاني يحظر على المحال ترك الأبواب مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو (أجهزة) التدفئة».

وأوضحت: «ترك الأبواب مفتوحة يعني استهلاكاً أكبر بنسبة 20% وهذا غير معقول».

وكانت مدن مثل ليون، وبيزانسون، وباريس، أصدرت مراسيم بلدية منذ منتصف يوليو لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة تحت طائلة الغرامة.

وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار.

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