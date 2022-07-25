«حدائق الجرف».. 98 فيلا وسط الطبيعة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «حدائق الجرف» مجمعاً سكنياً متكاملاً، يضم 98 فيلا سكنية مصممة وفق الطراز المعماري التقليدي، ويمتد على مساحة 370 هكتاراً، ضمن المخطط الرئيس لمشروع «الجرف» في منطقة «غنتوت» بين أبوظبي ودبي.

يمتد المخطط الرئيس للمشروع على طول 1.6 كيلومتر على ساحل الخليج العربي، ويتكامل بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة، ما يسهم في صون التراث والتاريخ الغني للمنطقة. ومن المنتظر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول منتصف عام 2023. وتشكل «حدائق الجرف» القلب النابض للمخطط الرئيس لمشروع «الجرف» الذي يقدم مرافق مثل: مرسى، وشاطئ خاص، وحديقة مركزية، وملاعب.

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