الأسهم المحلية ترفع مكاسبها إلى 71.6 مليار درهم في 4 جلسات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عزّزت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها، بعدما ربحت 32.81 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، ما رفع من إجمالي مكاسبها خلال أربع جلسات إلى نحو 71.66 مليار درهم، وسط حالة من التفاؤل، مدفوعة بأرباح قوية للنصف الأول أعلنت عنها شركات مدرجة.

وجاوزت قيمة التداول في السوقين بجلسة أمس 1.54 مليار درهم، موزعة على 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 219.07 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغ حجم التداول 245.17 مليون سهم، بواقع 167.33 مليون سهم في «أبوظبي للأوراق المالية»، و77.83 مليون سهم في «دبي المالي»، موزعة على نحو 13.98 ألف صفقة في السوقين.

«دبي المالي»

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس مرتفعاً بنسبة 1.38% عند مستوى 3256 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 219 مليون درهم.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 19 شركة من أصل 32 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقي سهم شركة واحدة على ثبات.

بدوره، أغلق سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.2% عند 5.38 دراهم، وسط تداولات قاربت تسعة ملايين سهم، كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 3.8% عند 5.78 دراهم، وبتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم، وسهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 2% عند 12.95 درهماً، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

من جهته، أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 2.28%، عند مستوى 9589 نقطة.

ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، فقد ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وأغلق سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 3.3% عند 19.70 درهماً وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، كما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 4% عند 28.34 درهم، وبتداولات قاربت ثلاثة ملايين سهم.

بدوره، ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3% عند 4.75 دراهم وبتداولات جاوزت 18 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ملتیبلاي» بنسبة 0.6% عند 1.76 درهم، وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.

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